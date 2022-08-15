Çorum FK - Bucaspor 1928 maçı canlı yayınlanacak mı? Hazırlık maçı

Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. Çorum FK - Bucaspor 1928 hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Çorum FK - Bucaspor 1928 maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Bucaspor 1928 maçı canlı yayınlanacak mı?