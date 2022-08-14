Chelsea - Tottenham maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 2.haftası dev maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Tottenham maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?