Chelsea - Tottenham maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 2.haftası dev maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Tottenham maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-14 15:21:14
İngiltere Premier Lig'in 2.haftası dev maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Tottenham'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - Tottenham maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?
Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 14 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.
Chelsea - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Tottenham maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.
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