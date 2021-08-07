DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek
Petrol ve LPG’de promosyon düzenlemesi
Küresel piyasalar haftayı rekorlarla geçti
İran'dan İsrail'e yanıt: Sert karşılık veririz!
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?
Taliban, bir vilayet merkezini daha ele geçirdi
Onur Çetin, Doğa için şarkı yaptı
Taliban cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
Filistin: İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?
Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan
İran, İsrail'e ait gemiye saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
11 Eylül kurbanlarının aileleri, Biden’a ‘gelme’ dedi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''Tek aşı eşittir hiç aşı''
ABD vatandaşlığından çıkan zenginlerin sayısı 2020'de rekor kırdı

TIMETURK / SPOR / Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi

Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi

Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Tokyo 2020 olimpiyatlarında göstermiş olduğu performans ile Türkiye'nin göğsünü kabartan Buse Naz Çakıroğlu'nu kin olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Altın madalya için Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşan Buse Naz Çakıroğlu mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İşte Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi...

8 Saat Önce
2021-08-07 08:57:35
Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Tokyo 2020 olimpiyatlarında göstermiş olduğu performans ile Türkiye'nin göğsünü kabartan Buse Naz Çakıroğlu'nu kin olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Altın madalya için Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşan Buse Naz Çakıroğlu mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İşte Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve biyografisi...

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Buse Naz Çakıroğlu Milli boksörümüzdür. Buse Naz Çakıroğlu Tokto 2020 olimpiyatlarını gümüş madalya ile tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.

2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür.

Buse Naz Çakıroğlu üniversite eğitimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamaladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş