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TIMETURK / SPOR / Bursaspor’un kombine fiyatları | 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?

Bursaspor’un kombine fiyatları | 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?

Bursaspor’un kombine fiyatları | Bursaspor Kulübü kombine biletler hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak? İşte detaylar...

24 Dakika Önce
2022-07-31 17:25:47
Bursaspor’un kombine fiyatları | 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?

Bursaspor Kulübü kombine biletler hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? İşte detaylar...

Bursaspor'un kombine fiyatları

Kombine biletlerini Timsah Park Stadı Bursastore mağazasının yanında bulunan kombine ofisinden temin edilecek.

2022-2023 sezonu kombine fiyatları şu şekilde;

Güney Kale Arkası Tribünü: 400 TL

Doğu Üst Tribünü: 750 TL

Doğu Alt Tribünü: 900 TL

Batı Alt Tribünü: 1.500 TL

VIP Tribünü: 2.000 TL

1963 Tribünü: 3.500 TL

Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?

1 Ağustos Pazartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında satışa sunulacak. Kombineler tamamen e-bilet sistemi dışında olup satın alım esnasında kimlik bilgileri sorulmayacak. Satışlar 10 Ağustos günü son bulacak.

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