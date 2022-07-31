Bursaspor’un kombine fiyatları | 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?
Bursaspor’un kombine fiyatları | Bursaspor Kulübü kombine biletler hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak? İşte detaylar...
2022-07-31 17:25:47
Bursaspor Kulübü kombine biletler hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 Bursaspor kombine bilet ne kadar? İşte detaylar...
Bursaspor'un kombine fiyatları
Kombine biletlerini Timsah Park Stadı Bursastore mağazasının yanında bulunan kombine ofisinden temin edilecek.
2022-2023 sezonu kombine fiyatları şu şekilde;
Güney Kale Arkası Tribünü: 400 TL
Doğu Üst Tribünü: 750 TL
Doğu Alt Tribünü: 900 TL
Batı Alt Tribünü: 1.500 TL
VIP Tribünü: 2.000 TL
1963 Tribünü: 3.500 TL
Bursaspor kombine biletler ne zaman satışa açılacak?
1 Ağustos Pazartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında satışa sunulacak. Kombineler tamamen e-bilet sistemi dışında olup satın alım esnasında kimlik bilgileri sorulmayacak. Satışlar 10 Ağustos günü son bulacak.
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