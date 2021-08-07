Bursaspor'da Batuhan Karadeniz sesleri

Transfer tahtasını açan Bursaspor tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz'i gündemine aldı.

Transfer tahtasını açan ve bir çok futbolcuyu kadrosuna katmaya başlayan Bursaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil beyazlı ekip TFF 2.Lig ekiplerinden Trabzon Hekimoğlu forma giyen ve geçtiğimiz sezon 30 gol kaydederek adından söz ettiren Batuhan Karadeniz için kolları sıvadı. Bursaspor kumaylarının önümüzdeki günlerde Karadeniz temsilcinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.