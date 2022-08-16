Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

İngiltere Championship'in 4.haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Burnley'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Burnley - Hull City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?