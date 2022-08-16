Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
İngiltere Championship'in 4.haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Burnley'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Burnley - Hull City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-08-16 11:00:37
İngiltere Championship'in 4.haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Burnley'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Burnley - Hull City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?
İngiltere Championship'in 4.haftasında Burnley - Hull City kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadele 16 Ağustos Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
Burnley - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
İngiltere Championship'in 4.haftasında Ozan Tufan'ında formasını giydiği Hull City, Burnley'e konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
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