Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Salı maçları | Hangi takımlar saat kaçta karşılaşacak?
Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık günü en çok araştırılan konular arasında bugünün maçları var. Peki ama bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün hangi takımlar saat kaçta karşılaşacak? İşte detaylar...
2021-12-29 12:07:02
Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık günü en çok araştırılan konular arasında bugünün maçları var. Peki ama bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün hangi takımlar saat kaçta karşılaşacak? İşte detaylar...
Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Salı maçları
Alanyaspor - Mardin Büyükşehir saat 13:00
Karagümrük - Bodrumspor saat 15:00
Adana Demirspor - Ankaraspor saat 17:00
Göztepe - Samsunspor saat 18:30
Fenerbahçe - Afyonspor saat 21:00
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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