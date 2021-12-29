Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Salı maçları | Hangi takımlar saat kaçta karşılaşacak?

Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık günü en çok araştırılan konular arasında bugünün maçları var. Peki ama bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün hangi takımlar saat kaçta karşılaşacak? İşte detaylar...