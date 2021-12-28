Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur karşılaşmaları merak konusu haline geldi. 28 Aralık Salı maçları, 29 aralık Çarşamba maçları, 30 Aralık Perşembe maçları listesi aşağıda yer alıyor. Peki ama hangi maçlar var? Bu hafta hangi takımlar karşılaşacak? Salı, Çarşamba ve Perşembe hangi takımlar saat kaçta oynayacak? İşte merak edilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları...
2021-12-28 17:03:49
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur karşılaşmaları merak konusu haline geldi. 28 Aralık Salı maçları, 29 aralık Çarşamba maçları, 30 Aralık Perşembe maçları listesi aşağıda yer alıyor. Peki ama hangi maçlar var? Bu hafta hangi takımlar karşılaşacak? Salı, Çarşamba ve Perşembe hangi takımlar saat kaçta oynayacak? İşte merak edilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları
"Bu hafta hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını aşağıdaki listede bulabilirsiniz...
28 Aralık Salı Karşılaşmaları
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba Karşılaşmaları
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe Karşılaşmaları
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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