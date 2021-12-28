Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur karşılaşmaları merak konusu haline geldi. 28 Aralık Salı maçları, 29 aralık Çarşamba maçları, 30 Aralık Perşembe maçları listesi aşağıda yer alıyor. Peki ama hangi maçlar var? Bu hafta hangi takımlar karşılaşacak? Salı, Çarşamba ve Perşembe hangi takımlar saat kaçta oynayacak? İşte merak edilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur karşılaşmaları merak konusu haline geldi. 28 Aralık Salı maçları, 29 aralık Çarşamba maçları, 30 Aralık Perşembe maçları listesi aşağıda yer alıyor. Peki ama hangi maçlar var? Bu hafta hangi takımlar karşılaşacak? Salı, Çarşamba ve Perşembe hangi takımlar saat kaçta oynayacak? İşte merak edilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları

"Bu hafta hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını aşağıdaki listede bulabilirsiniz...

28 Aralık Salı Karşılaşmaları

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba Karşılaşmaları

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe Karşılaşmaları

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

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