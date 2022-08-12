Bu hafta kimin maçı var? 13-14 Ağustos hangi maçlar oynanacak? Bu akşam hangi takımların maçı var?
Bu hafta kimin maçı var? Futbolseverler uzun bir aranın ardından maç keyfine devam ediyor. Maç fikstürleri yayınlanan karşılaşmaların hangi gün oynayacağı araştırılıyor. Süper Lig'in ikinci hafta maçları ve 1. Lig'in ilk hafta maçı büyük merak uyandırdı. 13-14 Ağustos hangi maçlar oynanacak? Bu akşam hangi takımların maçı var? İşte takımlar ve saatler!
2022-08-12 13:17:49
Futbolseverler uzun bir aranın ardından maç keyfine devam ediyor. Maç fikstürleri yayınlanan karşılaşmaların hangi gün oynayacağı araştırılıyor. Süper Lig'in ikinci hafta maçları ve 1. Lig'in ilk hafta maçı büyük merak uyandırdı. 13-14 Ağustos hangi maçlar oynanacak? Bu akşam hangi takımların maçı var? İşte takımlar ve saatler!
Bu hafta kimin maçı var?
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları ve 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmaları yayımlanmıştı. İşte 12 Ağustos Cuma, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar ve 15 Ağustos Pazartesi maçları..
Süper Lig 2. hafta maçları
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
1. Lig ilk hafta maçları
12 Ağustos Cuma
21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir) .
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