Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Lig 25. haftada hangi takımlar karşılaşacak? 25. hafta hakemleri
Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 25. hafta maçlarının hakemleri de yayımlandı. Peki ama cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetiyor? İşte merak edilen detaylar...
2022-02-10 22:16:53
Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 25. hafta maçlarının hakemleri de yayımlandı. Peki ama cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetiyor? İşte merak edilen detaylar...sü
Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları
11 / 02 (Cuma) Altay - Çaykur Rizespor
12 / 02 (Cumartesi) Giresunspor - Fenerbahçe
12 / 02 (Cumartesi) Başakşehir FK - Gaziantep FK
12 / 02 (Cumartesi) Galatasaray - Kayserispor
13 / 02 (Pazar) Sivasspor - Yeni Malatyaspor
13 / 02 (Pazar) Antalyaspor - Fatih Karagümrük
13 / 02 (Pazar) Kasımpaşa - Alanyaspor
13 / 02 (Pazar) Trabzonspor - Konyaspor
14 / 02 (Pazartesi) Hatayspor- Göztepe
14 / 02 (Pazartesi) Adana Demirspor - Beşiktaş
Süper Lig 25. hafta hakemleri
Süper Toto Süper Lig 25. hafta maçlarında görev alabilecek olan hakemleri yayımladılar.
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