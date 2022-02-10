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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Lig 25. haftada hangi takımlar karşılaşacak? 25. hafta hakemleri

Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Lig 25. haftada hangi takımlar karşılaşacak? 25. hafta hakemleri

Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 25. hafta maçlarının hakemleri de yayımlandı. Peki ama cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetiyor? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-10 22:16:53
Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Lig 25. haftada hangi takımlar karşılaşacak? 25. hafta hakemleri

Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 25. hafta maçlarının hakemleri de yayımlandı. Peki ama cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetiyor? İşte merak edilen detaylar...sü

Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları

11 / 02 (Cuma) Altay - Çaykur Rizespor

12 / 02 (Cumartesi) Giresunspor - Fenerbahçe

12 / 02 (Cumartesi) Başakşehir FK - Gaziantep FK

12 / 02 (Cumartesi) Galatasaray - Kayserispor

13 / 02 (Pazar) Sivasspor - Yeni Malatyaspor

13 / 02 (Pazar) Antalyaspor - Fatih Karagümrük

13 / 02 (Pazar) Kasımpaşa - Alanyaspor

13 / 02 (Pazar) Trabzonspor - Konyaspor

14 / 02 (Pazartesi) Hatayspor- Göztepe

14 / 02 (Pazartesi) Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig 25. hafta hakemleri

Süper Toto Süper Lig 25. hafta maçlarında görev alabilecek olan hakemleri yayımladılar.

süper lig 25.hafta hakemleri .

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