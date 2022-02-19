Bu akşam hangi takımın maçı var? 20 Şubat Pazar (Bugün) hangi maçlar var? Süper Lig'de son haftalara doğru gidilirken şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. En yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde bulunan Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı. Süper Lig'de 26 maçları 18 Şubat Cuma günü başladı. Peki 20 Şubat Pazar günü kimin maçı var?

Bu akşam hangi takımın maçı var? 20 Şubat Pazar (Bugün) hangi maçlar var? Süper Lig'de son haftalara doğru gidilirken şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. En yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde bulunan Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı. Süper Lig'de 26 maçları 18 Şubat Cuma günü başladı. Peki 20 Şubat Pazar günü kimin maçı var?

Süper Lig'de heyecan dorukta... 26 hafta müsabakaları Cuma günü başladı ve Pazartesi günü sona erecek. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar 20 Şubat pazar gini hangi takımın maçı olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte 20 Şubat Pazar Süper Lig maç takvimi...

Bu akşam hangi takımın maçı var?

Bu akşam yani 20 Şubat Pazar günü 4 zorlu karşılaşma oynanacak. Günün son maçı ise Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak. Fenerbahçe alcağı 3 puan ile daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

20 Şubat Pazar (Bugün) hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20 Şubat Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

21 Şubat Pazartesi 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.