Bugün hangi takımın maçı var? 19 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? sorusu spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla giren Trabzonspor en yakın rakibine 11 puan fark atmış durumda. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon taraftarlarını mutlu edemedi. İşte 19 Şubat Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

Süper Lig'deheyecan dolu maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Şampşyonluk düğümünün çözülmesine az hafta kala takımlar ellerinden geleni yapma niyetinde. 3 puanın altın niteliğinde olduğu haftalara girildi. Trabzonspor şampiyonluk yolunda ilerlerken onu 11 puan gerisinde Konyaspor takip ediyor. Fenerbahçe ise 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş 38 puanla 8. sırada yer alırken Galatasaray ise 29 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

19 Şubat'ta 3 karşılaşma oynanacak. Üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş kendi sahasında Altay'ı konuk edecek. Malatyaspor ise Antaalyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor da Giresunspor ile zorlu mücadeleye çıkacak.

19 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

19.02.2022 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

19.02.2022 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GZT GİRESUNSPOR

19.02.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ALTAY

20 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

20.02.2022 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

20.02.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

20.02.2022 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.02.2022 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

21 Şubat Pazartesi kimin maçı var?

21.02.2022 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Süper Lig Puan durumu

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