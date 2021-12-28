Bu akşam hangi maçlar var? 28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları
28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının listesi aşağıda yer alıyor. 5. tura gelinen noktada futbolseverler yeni karşılaşmaların kimler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? Kasımpaşa-Kocaelispor, Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor, Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Trabzonspor-Beypiliç Boluspor, Galatasaray-Altaş Denizlispor maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları güncel karşılaşmaları...
2021-12-28 17:07:34
28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının listesi aşağıda yer alıyor. 5. tura gelinen noktada futbolseverler yeni karşılaşmaların kimler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? Kasımpaşa-Kocaelispor, Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor, Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Trabzonspor-Beypiliç Boluspor, Galatasaray-Altaş Denizlispor maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları güncel karşılaşmaları...
Bu akşam hangi maçlar var? (28 Aralık Salı)
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
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