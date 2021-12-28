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TIMETURK / SPOR / Bu akşam hangi maçlar var? 28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları

Bu akşam hangi maçlar var? 28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları

28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının listesi aşağıda yer alıyor. 5. tura gelinen noktada futbolseverler yeni karşılaşmaların kimler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? Kasımpaşa-Kocaelispor, Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor, Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Trabzonspor-Beypiliç Boluspor, Galatasaray-Altaş Denizlispor maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları güncel karşılaşmaları...

38 Dakika Önce
2021-12-28 17:07:34
Bu akşam hangi maçlar var? 28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları

28 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının listesi aşağıda yer alıyor. 5. tura gelinen noktada futbolseverler yeni karşılaşmaların kimler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? Kasımpaşa-Kocaelispor, Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor, Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Trabzonspor-Beypiliç Boluspor, Galatasaray-Altaş Denizlispor maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları güncel karşılaşmaları... Türk Telekom

Bu akşam hangi maçlar var? (28 Aralık Salı)

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor Türk Telekom

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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