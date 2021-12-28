Süper Lig 20. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Ocak maçları

Süper Lig'in 20. haftasındaki karşılaşmalar merak ediliyor. 2022 Ocak maçları için TFF yeni bir tablo yayınladı. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? Hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Trabzonspor - Yeni Malatya - Gaziantep FK - Karagümrük - Kasımpaşa - Hatayspor - Alanyaspor - Başakşehir - Galatasaray - Giresunspor - Konyaspor - Sivasspor - Göztepe - Antalyaspor - Kayserispor - Altay - Rizespor - Beşiktaş - Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmaları detayları...