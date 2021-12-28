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Süper Lig 20. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Ocak maçları
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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 20. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Ocak maçları

Süper Lig 20. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Ocak maçları

Süper Lig'in 20. haftasındaki karşılaşmalar merak ediliyor. 2022 Ocak maçları için TFF yeni bir tablo yayınladı. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? Hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Trabzonspor - Yeni Malatya - Gaziantep FK - Karagümrük - Kasımpaşa - Hatayspor - Alanyaspor - Başakşehir - Galatasaray - Giresunspor - Konyaspor - Sivasspor - Göztepe - Antalyaspor - Kayserispor - Altay - Rizespor - Beşiktaş - Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmaları detayları...

43 Dakika Önce
2021-12-28 13:58:12
Süper Lig 20. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? 2022 Ocak maçları

Süper Lig'in 20. haftasındaki karşılaşmalar merak ediliyor. 2022 Ocak maçları için TFF yeni bir tablo yayınladı. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? Hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Trabzonspor - Yeni Malatya - Gaziantep FK - Karagümrük - Kasımpaşa - Hatayspor - Alanyaspor - Başakşehir - Galatasaray - Giresunspor - Konyaspor - Sivasspor - Göztepe - Antalyaspor - Kayserispor - Altay - Rizespor - Beşiktaş - Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmaları detayları... Türk Telekom

Süper Lig 20. Hafta Maçları

süper Lig 20. hafta karşılaşmaları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

süper lig 20. hafta maçları

Bu hafta hangi maçlar var?

Trabzonspor - Yeni Malatya 7 Ocak Cuma 20:00

Gaziantep FK - Karagümrük 8 Ocak Cumartesi 13:30 Türk Telekom

Kasımpaşa - Hatayspor 8 Ocak Cumartesi 16:00

Alanyaspor - Başakşehir 8 Ocak Cumartesi 16:00

Galatasaray - Giresunspor 8 Ocak Cumartesi 19:00

Konyaspor - Sivasspor 9 Ocak Pazar 13:30

Göztepe - Antalyaspor 9 Ocak Pazar 16:00

Kayserispor - Altay 9 Ocak Pazar 16:00

Rizespor - Beşiktaş 9 Ocak Pazar 19:00

Fenerbahçe - Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi 20:00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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