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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

1 Saat Önce
2022-03-22 19:17:11
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.

Valerien İsmael'in ligdeki Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Fransız teknik adam son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.

Ismael kariyerinde daha önce Wolfsburg, Lask ve Barnsley takımlarında da görev almıştı.

TRTSpor .

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