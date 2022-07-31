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Beşiktaş ek kombine biletleri ne zaman satılacak? Beşiktaş ek kombine fiyatı | 2022 Beşiktaş ek kombine

Beşiktaş ek kombine biletleri ne zaman satılacak? Siyah beyazlı kulüp talebin artması nedeniyle ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu. Binlerce kişi son durumlar için BJK'den açıklama bekliyor. İşte Beşiktaş ek kombine fiyatı...

14 Dakika Önce
2022-07-31 17:34:01
Beşiktaş ek kombine biletleri ne zaman satılacak? Beşiktaş ek kombine fiyatı | 2022 Beşiktaş ek kombine

Siyah beyazlı kulüp talebin artması nedeniyle ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu. Binlerce kişi son durumlar için BJK'den açıklama bekliyor. İşte Beşiktaş ek kombine fiyatı...

Beşiktaş ek kombine biletleri ne zaman satılacak?

Kulüpten konuyla ilgili; "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." açıklaması geldi.

Ek kombine satışının yarın saat 10.00'da başlayacağı ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

Beşiktaş ek kombine fiyatı

bjk kombine fiyatları .

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