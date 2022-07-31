Başakşehir’in Cezayirli futbolcusu İsrail’i çıldırttı! Provokasyona başladılar…

Başakşehir’in Maccabi Netanya’yı 1-0 geçtiği maçta sahaya çıkmayan Ahmad Touba, İsrail’de gündemi belirleyen isim oldu. Oma isimli İbranice yayın yapan internet sitesi, Touba’ya bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu sordu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz perşembe akşamı İsrail'de gerçekleşen Maccabi Netanya-Başakşehir karşılaşmasına ilişkin Türkiye'de hiç konuşulmayan bir gerçek ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Maccabi Netanya, Başakşehir'i konuk etti. 1-1'lik maçın rövanşında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Maçta sahaya çıkmayan Başakşehir'in Cezayirli yıldız futbolcusu Ahmed Touba, İsrail'de gündemi belirleyen isim oldu.

Uzun listeye Touba da adını yazdırdı

1948'de uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında kurulu olan İsrail'i Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu tanımıyor. Diğer taraftan Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki spor müsabakalarında da Arap oyuncular İsrailli rakipleriyle karşılaşmayı kabul etmiyor. Başakşehir'in yıldız futbolcusu AhmedTouba, İsrail takımıyla karşılaşmayı kabul etmeyen son Arap sporcu oldu.

İsrailli sitenin derdi: Ceza alacak mı?

Touba'nınMaccabiNetanya ile karşılaşan Başakşehir kadrosu arasında yer almadığına işaret eden Oma isimli İbranice yayın yapan internet sitesi, Touba'ya bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu sordu. Oma'da yayımlanan haberde Başakşehir'in ya da UEFA'nın Touba'ya idari veya malî bir para cezası uygulayıp uygulamayacağı soruldu.