Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in babası konuştu

Yukatel Kayserispor'dan İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Barcelona'ya transfer olan 18 yaşındaki Emre Demir'in Mersin'deki ailesi, sevinç ve gururu bir arada yaşadı.

Kayseri ekibinde forma giyerken 2027'ye kadar Barcelona ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Emre, sağlık kontrolünün ardından İspanya ekibiyle çalışmalara başladı.

Barcelona'nın Türkçe resmi Twitter hesabından top sektirdiği anlar da paylaşılan genç sporcu, kariyerindeki başarısıyla Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini de mutlu etti.

Emre'nin 47 yaşındaki babası Hayrettin Demir, AA muhabirine, kendisi ve diğer oğlu Emrah'ın da futbolla ilgilendiğini belirterek, Barcelona'ya transfer olan evladının henüz 6 yaşındayken spora yeteneğini fark edip antrenmanlara başladıklarını anlattı.

Gece hal kompleksinde börek sattığını, gündüz de evin önünde oğluyla futbol antrenmanı yaptıklarını belirten Demir, "Oğlumla evin önünde maç yapardık. Yetenekliydi, inanılmaz şeyler yapıyordu. Top sektirme yaptırmaya başlamıştım. Her sektirdiği top için o zamanın parasıyla 10 kuruş veriyordum. Sonrasında kendisini geliştirdi. Sokağın başından onu izlerdim. Kendisinden büyük yaştaki çocuklarla oynardı." diye konuştu.

Demir, oğlunun futbol oynadığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından 2012'de Kayserispor'un transfer için kendilerine ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emre 8 yaşındayken Kayserispor'da deneme antrenmanına çıkmıştı. Kayserispor'un eski başkanlarından merhum Recep Mamur, Emre'yi izledikten sonra takımda kalacağını söyledi ve bana ne iş yaptığımı sordu. Ben de halde seyyar tezgahta börekçilik yaptığımı anlatınca 'Böreklerini artık burada yeriz.' dedi. Bize ev ayarladılar ve Emre ile ilgilenmeye devam etmemi istediler."

Barcelona 2017'den beri ilgileniyordu

Mersin'den Kayseri'ye taşındıkları ilk dönemde maddi zorluk yaşadıklarını aktaran Demir, bunun üzerine eşi ve diğer 5 çocuğunun Mersin'e döndüğünü, kendisinin ise oğluyla kalmaya devam ettiğini belirtti.

Demir, 2019'da 15 yaşında olan oğlunun Gençlerbirliği'ne attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olarak kayıtlara geçtiğini anımsatarak, "Emre sonradan oyuna girince yerimde duramadım. Girdikten 3 dakika sonra gol atınca bende o an her şey koptu. 7-8 yıl emek harcanan bir oyuncu takımı için gol atıyor. Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olmuş. O an bilmiyordum çünkü golü yaşıyordum. Ağladık, birbirimize sarıldık. O duygunun tarifi anlatılmaz. Geçmişi, yaşadığımız o zorlukları düşününce o gol bize çok şey yaşattı." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Emre ile 2017'de de ilgilendiğini anlatan Hayrettin Demir, oğlunun yaşının küçük olması nedeniyle transferin ertelendiğini ancak kulübün antrenmanlarda beğendiği genç oyuncuyu takibi sürdürdüğünü ifade etti.

İspanya ekibinin yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain takımının da geçmişte oğlunu kadrosuna katmak istediğini dile getiren Demir, Emre'nin Fransız ekibiyle kampa katıldığını ancak bu transferin de ertelendiğini kaydetti.

Transfer teklifi sürpriz oldu

Baba Demir, Barcelona'nın transfer teklifinin geçen sezon sonunda geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Menajeri Ahmet Bulut, Emre'ye sürprizinin olduğunu söyledi. Menajer, beni ve ailemi İstanbul'a çağırdı. Emre de milli takımdan döndü, İstanbul'da bir kafeteryada buluştuk. O anda heyecanlıyız, yerimizde duramıyoruz, neler olacağını bilmiyoruz. Avukatımız evrakları çıkardı, masanın üzerinde koydu. Evrakları çevirip bakınca Barcelona yazısını gördük. Bizimle menajeri de duygulandı çünkü onunla Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı 6-7 ay çok uğraştı. O an ağladık, çok duygulandık. Geçmişe bakıp neler çektiğimizi düşündük. 8 yaşında bir çocuğun peşinden gidiyorsunuz. Yaşadığımız zorluklara değdi. Fedakarlıklarımızın sonucunu aldık. Sözleşme önümüze konulduğunda hepimiz şoke olduk, birbirimize baktık. Emre'nin o anki heyecanı tarif edilemezdi."

Oğlunun başarısıyla gururlandığını kaydeden Demir, "O giderken, havalimanında uğurlarken, eve dönerken ağladık. Sonra kendi kendime 'Bugüne kadar verdiğin mücadele bunun için değil miydi?' diye sordum. Hanım da her gece ağlıyordu. Ona 'Yeter artık, biz bu yol için hayatımızı, kendimizi adamadık mı?' dedim. Çok şükür beklentimizin karşılığını aldık. Bundan sonra ne olur bilemem, top artık Emre'de." diye konuştu.

Forma giydiği anın fotoğrafını atmasını istedi.

Baba Hayrettin Demir, oğlundan yeni takımının formasıyla kendisine fotoğraf atmasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emre'yi arayarak onu Barcelona formasıyla görmek istediğimi söyledim. O da sağlık kontrolünün ardından forma giyip sahada top sektireceğini anlattı. Ben de herkesten önce görmek istediğimi söyleyince o anları attı, biz de burada duygulandık. O formayı onun üzerinde görmek tüm hayallerimizin tescili oldu. O an geçmişe döndük ve mutlu olduk. Allah bin kere razı olsun, böyle evladı herkese nasip etsin. Bizi hiçbir zaman kırmadı. İnşallah sonucu da çok iyi olur, onunla gurur duyuyoruz."

