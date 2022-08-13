Barcelona - Rayo Vallecano maçını canlı izle! CANLI
İspanya La Liga'nın 1.haftasında Barcelona kendi saha ve taraftarı önünde Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Barcelona - Rayo Vallecano maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Rayo Vallecano maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-13 19:27:32
İspanya La Liga'nın 1.haftasında Barcelona kendi saha ve taraftarı önünde Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Barcelona - Rayo Vallecano maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Rayo Vallecano maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Barcelona - Rayo Vallecano La Liga'nın 1.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 13 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak.
Barcelona - Rayo Vallecano maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Barcelona - Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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