Barcelona Galatasaray maçı şifresiz uydu kanalları | Barcelona Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar var mı? sorusu Galatasaraylı taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dünyanın en güçlü kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar Barcelona Galatasaray maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Süper Lig'de tarftarlarını üzen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakibi Barcelona'yı geçerek yoluna devam etmek istiyor. Müzesinde onlarca Avrupa şampiyonluğu kupası bulunan Barcelona karşısında Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Zorlu karşılaşma 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. İspanya deplasmanında oynanacak ilk maç Exxen'den canlı yayınlanacak. Exxen'e üye olarak dev maçı şifresiz izleyebilirsiniz. Zorlu maçın hakemi ise Benoit Bastien olacak.

Barcelona Galatasaray maçı şifresiz uydu kanalları

Barcelona ile Galatasaray arasında oynana Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını pek çok kanal yayınlayacak. Dünya üzerinde onlarca uydu kalanlının şifresiz ve şifreli seçeneklerle yayınlayacağı maç ülkemizden de Exxen platformunda yayınlanacak.

Barcelona Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar var mı?

Barcelona Galatasaray maçını şifresiz veren uydu kanallarının arasında spor severlerin yakından bildiği CBC Sport kanalı bulunuyor. Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'ta Türkiye'nin Avrupa mücadeleleri yayınlanıyor.

CBC Sport kanalı uydudan nasıl izlenir?

Dost ve kardeş ülke CBS Sport Avrupa ve dünya futbolundan çok önemli maçları ekranlarına getiriyor. Türkiye takımlarının kritik maçlarını da yayınlayan CBS Sport uydu üzerinden şifresiz izlenebiliyor. Peki CBS Sport Türksat uydudan nasıl izlenir?

1- Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor.

2- Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

3- Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

Galatasaray 20 yıl sonra Barcelona ile karşılaşacak

Süper Lig'de en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran Galatasaray son yıllarda taraftarlarını mutlu edemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Galatasaray son 16 turuna kadar geldi. Kura sonucu İspanya'nın dev kulübü Barcelona ile eşleşen Galatasaray 20 yıl sonra zorlu rakibi ile mücadeleye çıkacak. Barcelona'ya karşı şimdiye kadar 8 maç oynayan Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

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