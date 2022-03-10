Exxen tek maç üyelik 2022 | Exxen tek maç nasıl alınır? ExxenSpor Avrupa Ligi Galatasaray-Barcelona tek maç satın alma var mı?

Exxen tek maç üyelik 2022 | Exxen tek maç nasıl alınır? ExxenSpor Avrupa Ligi Galatasaray-Barcelona tek maç satın alma nasıl yapılır? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları Exxen platformunda yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray Avrupa Kupası son 16 maçında İspanya'nın dev kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. zorlu mücadeleyi izlemek isteyen spor severler ExxenSpor tek maç satın alma nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve yapılan kura sonucu İspanya'nın dev kulüplerinden Barcelona ile eşleşen Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Avrupa kupalarında daha önceki başarılarını taraftarlarına hatırlatmak isteyen Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya sürpriz yaşatmak istiyor. Bu zorlu mücadeleyi evinden izlemek isteyen spor severler Exxen tek maç üyelik var mı? sorusuna yanıt arıyor.

ExxenSpor Avrupa Ligi Galatasaray-Barcelona tek maç satın alma var mı?

Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Zorlu mücadele 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Camp Nou'da başlayacak. Zorlu mücadele Exxen'de yayınlanacak. Galatasaray-Barcelona Avrupa Ligi tek maç satın almak isteyenler için ne yazık ki Exxen'de böyle bir özellik bulunmuyor. ExxenSpor'da tek maç satın alma yok.

Exxen tek maç nasıl alınır?

Exxen'in Avrupa maçlarında tek maç üyelik sistemi henüz bulunmuyor. ExxenSpor'a üye olmak isteyenlere aylık ve yıllık abonelik seçeneği sunuluyor. Takımlarının tek maçını izlemek isteyenler aylık bonelik yapabilirler.

Exxen'de Avrupa maçları (Şampiyonlar Liği, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) nasıl izlenir?

Takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca kişi Exxen'de maçların nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Exxen'de Avruoa maçlarını izleyebilmek için ExxenSpor üysi olmanız gerekiyor. İşte Exxen'de maç ilzmek için yapılması gerekenler;

1- Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın.

2- "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun.

3- Açılan sayfada arşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

4- Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

5- Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin. .