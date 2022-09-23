Arda Turan jübile maçı ne zaman, hangi takımla? Arda Turan jübile maç bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Arda Turan sürpriz bir şekilde futbola veda ettiğini açıklamıştı. Arda Turan'ın jübile maçı ile ilgili yönetimin harekete geçtiği iddia edildi. Yıldız isimlerin de İstanbul'a getirilmesi için çalışmaların başladığı haberleri spor basınında yer almaya başladı. Galatasaray taraftarları da Arda Turan'ın jübile maçının ne zaman yapılacağı ve bilet fiyatları konusunda araştırmalara başladı.

Arda Turan jübile maçı ne zaman, hangi takımla? Arda Turan jübile maç bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Arda Turan sürpriz bir şekilde futbola veda ettiğini açıklamıştı. Arda Turan'ın jübile maçı ile ilgili yönetimin harekete geçtiği iddia edildi. Yıldız isimlerin de İstanbul'a getirilmesi için çalışmaların başladığı haberleri spor basınında yer almaya başladı. Galatasaray taraftarları da Arda Turan'ın jübile maçının ne zaman yapılacağı ve bilet fiyatları konusunda araştırmalara başladı.

Galatasaray'da alt yapıdan yetiştikten sonra Avrupa'nın köklü kulüplerine transfer olan ve Barcelona forması giyen Arda Turan yeniden Galatasaray'a transfer olmuştu. Spor yaşantısına inişli çıkışlı devam eden Arda Turan'dan beklenmedik bir karar geldi. Arda Tuıran aktif futbolu bıraktığını yayınladığı bir video ile ilan etti. Arda Turan'ın dev bir jübile ile yeşil sahalara veda edeceği iddia edildi. Arda Turan'ın jübile maçına dünyanın tanınmış yıldız oyuncularının getirilmesi için Erden Timur'un harekete geçtiği iddia edildi.

Arda Turan jübile maçı ne zaman, hangi takımla?

Arda Turan'ın Galatasaray'da jübile yaparak futbola veda etmesi pek çok Galatasaraylı taraftarın ortak görüşü. Bu görüş doğrultusunda Arda Turan'ın bir jübile maçı yapması bekleniyor. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Arda Turan'ın jübile maçının ne zaman ve hangi takımla yapılacağı konusu ise henüz netleşmiş değil.

Arda Turan jübile maç bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Erden Timur'un Arda'nın jübile maçına yıldız isimleri getirmek için çalıştıüğı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor. Messi, Neymar ve Suarez gibi yıldızların gelmesi beklenen maçın bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Ancak maç gelirlerinin hayır kurumlarına bağışlanası da büyük olasılık.