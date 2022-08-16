Arda Güler nereli, kaç yaşında? Arda Güler hangi okulda okuyor?

Türk futbolunun son zamanlarındaki en çok konuşulan genç ismi Arda Güler oldu. Peki Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli? Arda Gürel değeri ne? Arda Güler hangi lisede okuyor? İşte detaylar…

Süper lig takımlarından talep edilen genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçeli taraftarın beğenisi aldı. Sarı-lacivertli takımda attığı goller ve yaptığı asistler ile isminden söz ettiren Arda Güler'in bonservisi de araştırılıyor. Peki Arda Güler kaç yaşında, nereli? Arda Güler nerede okuyor

Arda Güler kimdir?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokul ve lise eğitiminin ardından üniversite hazırlıklarına devam eden Arda Güler şu anda Fenerbahçe Koleji'nde eğitimine devam etmektedir. Daha 9 yaşındayken Gençlerbirliği'nin alt yapısında forma giyen genç oyuncu yeteneği ile kısa sürede adından söz ettirmiş ve 4 sezon boyunca

Gençlerbirliği formasını giydikten sonra 2019 yılında Fenerbahçe'ye imza atarak kariyerinde üste çıkmıştır.

Arda Güler başarıları

14 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'de ise sarı lacivertli forma altında 22 maçta 10 gol 7 asistlik bir performans ortaya koyan Güler, taraftarlarca her zaman Alex De Souza'ya benzetildi.

Arda Güler pozisyonu

10 numara pozisyonunun yanı sıra orta sahada da görev alabilen Güler'in 2023 Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunmaktadır.

Arda Güler'in piyasa değeri

Uluslararası transfer piyasalarına göre Arda Güler'in piyasa değeri 6 Milyon Euro seviyesindedir.

Arda Güler hangi lisede okuyor?

2005 yılında dünyaya gelen Arda Güler, Fenerbahçe Koleji'nde okuyor.

Arda Güler aslen nereli?

Arda Güler'in memleketi Ankara'dır.

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