Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Gökhan Akkan

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbhaçe, Çaykur Rizespor formasını giyen Gökhan Akkan ile anlaşma sağladı.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve bu doğrultuda kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündime aldı.

GÖKKAN AKKAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Fenerbahçe kurmayları 1.Lig ekiplerinden Rizespor'da forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli file bekçisinin transerini duyurması bekleniyor.

Gökhan Akkan geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla ligde 27 kez forma giydi. Öte yandan Gökhan Akkan'ın Rizespor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TİMETÜRK