Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? TFF 1.Lig

TFF 1.Lig'in ilk hafta açılış maçında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Karadeniz ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına, saat kaçta olduğuna ve ne zaman başlayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?