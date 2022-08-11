Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? TFF 1.Lig
TFF 1.Lig'in ilk hafta açılış maçında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Karadeniz ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına, saat kaçta olduğuna ve ne zaman başlayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-11 11:52:12
TFF 1.Lig'in ilk hafta açılış maçında Altay kendi saha ve seyircisi önünde Karadeniz ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına, saat kaçta olduğuna ve ne zaman başlayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
TFF 1.Lig'de 1.hafta maçında İzmir ekibi Altay kendi evinde Samsunspor'u uğurluyor. Bu zorlu müsabaka 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'da oynanacak.
Altay - Samsunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Altay - Samsunspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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