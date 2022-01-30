DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mısır'da 10 idam kararı daha!
Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Binali Yıldırım, 'kuşdili' ise seslendi
Fransa'da ırkçı saldırı! Müslümanlara ait market kundaklandı
ABD'den 'BM' sözü: Rusya'ya sert baskı yapılacak
Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu
Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
Hindistan'da dehşet! Ölüme sebep olmakla suçladıkları kadına tecavüz ettiler
NATO'dan Ukrayna açıklaması
'Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor' uyarısı
İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini korudu
İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açıldı
DSİ, 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu
Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu
Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

TIMETURK / SPOR / Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Aliye Demirbağ, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

2 Saat Önce
2022-01-30 22:07:07
Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu

Badmintonda 2022 yılının ilk olimpiyat kota turnuvası Victor Ukrayna Açık, Kiev'de yapıldı.

Turnuvada Türkiye'yi tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve Nurullah Saraç, tek kadınlarda ise Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak temsil etti.

Sırasıyla İtalyan Yasmine Hamza, Ukraynalı Arina Marushchak, ABD'li Jennie Gai ve yine ev sahibi ülkeden Maria Ulitina'yı yenen 1 numaralı seribaşı milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Kanada adına mücadele eden Wen Yu Zhang'ı finalde 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tek kadınlarda yarışan bir diğer milli sporcu Özge Bayrak ikinci turda, tek erkelerde turnuvaya katılan milli sporculardan Emre Lale ikinci, Nurullah Saraç ise ilk turda organizasyona veda etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş