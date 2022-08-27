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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Ümraniyespor CANLI İZLE

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Ümraniyespor CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u kendi sahasında konuk edecek. Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta merak ediliyor. Taraftarlar Adana Demirspor - Ümraniyespor hangi kanalda yayınlanacak araştırıyorlar. Adana Demirspor - Ümraniyespor canlı izleme nereden olur?

13 Saat Önce
2022-08-27 15:07:42
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Ümraniyespor CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle Adana Demirspor – Ümraniyespor maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor.. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Ümraniyesporspor maçı saat kaçta?

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

Adana Demirspor - Ümraniyesporspor maçı canlı izleme hangi kanalda?

Adana Demirspor - Ümraniyesporspor maçı bugün 21.45'te beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak

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