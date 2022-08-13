Adana Demirspor - Sivasspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Süper Lig'in 2.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve taraftarı önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Adana Demirspor - Sivasspor maçıın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-13 20:31:31
Süper Lig'in 2.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve taraftarı önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Adana Demirspor - Sivasspor maçıın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Adana Demirspor - Sivasspor Süper Lig'in 2.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
Adana Demirspor - Sivasspor muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskiy, Samet, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem, Gradel, Erdoğan, Yatabare
Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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