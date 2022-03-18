A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçları için aday kadrosunu belirledi.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 24 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak olan A Milli Takım'da aday kadro belli oldu.

Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

A MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI

Ay-yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya - Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Pazartesi günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Porto'ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz maçının hazırlıklarına aynı gün TSİ 20.00'de Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı São Miguel Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Portekiz karşılaşması öncesinde 23 Mart Çarşamba günü TSİ 20.30'da Dragao Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste TSİ 21.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Dragao Stadyumu'nda oynanacak 24 Mart'taki Portekiz - Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, İtalya veya Kuzey Makedonya ile oynanacak karşılaşma için 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla TSİ 16.45'te Porto'dan Konya'ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, maç öncesindeki resmî basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım'ın İtalya veya Kuzey Makedonya maçı öncesindeki son çalışma da bu tesiste gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak. Etkinliklerin saatleri, rakibin netleşmesinin ardından belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak, Türkiye - İtalya veya Türkiye - Kuzey Makedonya maçı saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek. .