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Siviller Havice'yi terkediyor
Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
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Siviller Havice'yi terkediyor
Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
15 Temmuz şehidinin fotoğraf sergisi
15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyarete gittiği Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezi açıldı.
Erdoğan Erzurum'da
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Erdoğan, hediye dağıttığı bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Türk grafiticiler Suriye sokaklarını sanatlarıyla renklendirdi
Türk grafiti sanatçıları, Suriye'nin Azez ilçesinde savaşın gölgesinde kalmış yıkık binalara yaptıkları çizimlerle, Suriye sokaklarını renklendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatiplilerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fatih'te adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışında gençlere hitap etti.
Habur'da tanklara bakım yaptılar
TSK tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor. Üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlanan tatbikatta, geçici karargah merkezinde günlerdir manevra halinde olan tankların bakımı yapıldı, askerlere tank çeviklik eğitimi verildi.
Ukrayna'daki patlamadan şaşırtan kareler
Ukrayna'da Çarşamba günü havaya uçan cephanelikten geriye küle dönmüş orman ve açılmış dev çukurlar kaldı. Havadan çekilen fotoğraflar, yaşanan dehşetin boyutunu net şekilde gösteriyor.
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Habur tatbikatı 11. gününde
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, on birinci gününe girdi.
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Silopi-Habur sınırında gece tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur sınır kapısı'nda gerçekleştirdiği tatbikatlar, Türk ve Irak askerlerinin müşterek gece tatbikatıyla devam ediyor.
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