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Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tatbikatlara 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.
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Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tatbikatlara 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.
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Bolu'da sis etkisi
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimindeki sis, ulaşımı aksatıyor. Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde görüş mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düşüyor.
Katalonya'da referandum gerginliği: 465 yaralı
Katalonya'da yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna, İspanya'nın gönderdiği güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu 465 kişi yaralandı. Çok sayıda oy pusulası toplanırken, İspanyol güvenlik güçleri oy sandıklarına da el koydu.
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'nın terör saldırıları, Türk bayrakları ile yapılan yürüyüşle protesto edildi.
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Katalonya meydanlarında 'Rabia' benzeri işaret
Katalonya'da halk polis müdahalesine tepki gösterirken 'Rabia' benzeri bir işaret kullandı. İşaret Katalanlar için bayraklarındaki şerit ve parçaları sembolize ediyor.
Katalonya'da gergin referandum
İspanya polisi Katalonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu engellemek için müdahalelere başladı.Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı. Sandıklara ve oy pusulalarına el koydu. Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandı.
Siviller Havice'yi terkediyor
Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
15 Temmuz şehidinin fotoğraf sergisi
15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
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