Silivri’de kağıt toplayan çocuğun merhameti gözleri yaşarttı

Silivri’de kağıt toplayan bir çocuğun yanından hiç ayırmadığı kediyle ilgili hikayesi izleyenleri hüzünlendirdi

Instagram'da “gulenpapaganmelo” adlı kullanıcı, paylaştığı videoda kağıt toplayıcı çocuğun yanından hiç ayırmadan besleyip büyüttüğü kedinin hikayesini anlattı.

“Abi artık o benim hayat arkadaşım”

İnstagram'daki kullanıcı, Silivri'de bir sokakta karşısına çıkan iki küçük 'dost' hakkında yazılan satırlarda duygularını şöyle paylaştı:

“Ne denir ne yazılır bilemedim, âmâ bugün gördüklerim beni hem umutlandırdı sevindirdi, hem de hüzüne boğdu. Küçücük bir çocuk ailesinde kendinden başka erkek yok ,annesinin ve kız kardeşinin geçimini çöpten topladığı kartonlarla sağlamaya çalışan koca yürekli bir çocuk ve yanında henüz anne sütü emerken çöpe atılmış bir kedi yavrusu, ama bu koca yürekli çocuk onu çöpte bırakmamış yanına almış ve büyütmüş, Bana dediği kelime içler acısı.. “abi artık o benim hayat arkadaşım”.. her gittiği yere onu da götürüp getiriyormuş”