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Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
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Siirt'teki 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi.

2021-09-23 14:11:35
Kaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor

Kaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacak. Kaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan heykeller ve amforalar bir bilim ekibi tarafından hazırlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 'Bu projenin dünyada yaklaşık 15 örneği var. Ama bizim projemizi dünyadaki 15 örnekten ayıran bir özellik var. 6 bin yıl önce bu topraklardan kaçırılan eserleri, suyun altı ile buluşturuyoruz' dedi.
Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Hatay'da mağara kilise St. Pierre'nin çevresinde başlatılan kurtarma kazılarıyla, Antiocheia Antik Kenti'nin kurulduğu milattan önce 300 yılından bugüne kadarki süreç araştırılıyor.
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

armara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Orhangazi ilçesi sahilinde de suyun kıyıdan 30-35 metre şekilde çekildiği görüldü.
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022'de yapacak

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022'de yapacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.
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