Selçuk Bayraktar kimdir?

Yaptığı SİHA VE İHA’lar sık sık gündemde olan Selçuk Bayraktar, hayat hikayesi ile de birçok kişinin dikkatini çekmektedir. İşte Selçuk Bayraktar’ın biyografisi…

Selçuk Bayraktar 10 Ekim 1979 yılında İstanbul Sarıyer'de gözlerini dünyaya açmıştır. Lise öğrenimini Robert Koleji'nde 1997 yılında tamamlayan Bayraktar, 1997-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümüne devam etmiştir. Henüz lisans öğrencisiyken Pensilvanya Üniversitesi'nin GRASP laboratuvarından staj yapmaya başlamıştır. Bu süreçte gösterdiği başarı ile Pensilvanya Üniversitesi'nden yüksek lisans için burs teklifi alan Bayraktar, 2002-2004 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği'nde yüksek lisans yapmıştır. Bu süreçte ve daha sonraki yıllarda birçok araştırmaya imza atan Bayraktar, temel olarak şu alanlarda araştırmalar yapmıştır:

İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri

Hava-yer robot takımlarının koordinasyonu

Uçuş kontrol ve güdüm sistemleri

Pensilvanya Üniversitesi'ndeki üstün başarısı ona Amerika'nın ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burs olanağı sağlamıştır. Bu süreçte yüksek lisans ve doktorasını MIT'de devam ettiren Bayraktar, nsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2006 yılında MIT'de Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanından ikinci yüksek lisansını tamamlayarak doktora eğitimi için Georgia Institute of Technology'ye (Georgia Tech) başlamıştır. Fakat buradaki doktora eğitimini 2003 yılında başlayan ve insansız hava aracı geliştirme üzerine çalışmalar yapan Baykar'a katılmak için 2007 yılında dondurmuştur.

Selçuk Bayraktar, Baykar bünyesinde şu faaliyetlerde bulunmaktadır:

İnsansız Hava Aracı Sistemleri'nin aviyonik sistem mimarisi

uçuş kontrol

seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi

sistem kinematiği ve dinamikleri

elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme

Baykar bünyesinde 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olan MİNİ İHA ile alanında en başarılı insansız hava aracı olmuştur. Bunun yanı sıra Selçuk Bayraktar ve ekibi, piyasaya sürülen SİHA'lar ile oldukça muazzam bir işe imza atmıştır. Ayrıca Bayraktar, Türkiye'nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 5.5 ton ağırlığındaki Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme faaliyetlerine de öncülük etmektedir.

İHA, SİHA ve TİHA'lar dışında başka bir çok alanda da faaliyet gösteren Selçuk Bayraktar öncülüğündeki Baykar, Covid döneminde yerli yoğun bakım ventilatörü geliştirme çalışmalarında da etkin rol oynamıştır. Bu çalışmalar neticesinde BIOSYS, BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK tarafından üretilen yerli solunum cihazı Türkiye tarafından dünyanın birçok ülkesine ihraç ve hibe edilmiştir.

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 2016 yılında dünya evine girmiştir ve bir çocuğu vardır.

Selçuk Bayraktar'ın aldığı ödüller ve teşekkürler

Robot Teknolojileri Zirvesi (2012) Türkiye'nin ilk yerli insansız hava aracını yaptığı için teşekkür plaketi

Avrasya Bir Vakfı'nın Türk kültür dünyasına verdiği fevkalade hizmetleri münasebetiyle sunduğu teşekkür plaketi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı teşekkür plaketi

İTÜ IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Projekent 2011 katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatro-Tek '11 Etkinliği Katılımı ve Teşekkür Belgesi

YTÜ 3. Savunma Sanayi Günleri Etkinliği Katılımı

Yıldız Teknik Üniversitesi DBF (Yap Tasarla Uçur) Takımı Teşekkür Plaketi (17 Mart 2015) »

Future Flight Design Yarışması Jüri Üyeliği ve Bilimsel Danışmanlık, Hava Harp Okulu, FFD 2013 »

Selçuk Bayraktar'ın aldığı patentler

Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)

Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Sistemi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

Ekg Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)