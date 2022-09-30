‘Evim' şirketleri arsa da satmak istiyor

Kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen ve yapılan düzenleme sonrası sadece 6'sı yasallık kazanan tasarruf finansman şirketleri, ev, araç ve işyeri dışında arsa ve çeyiz paketi gibi ürünler de satmak için yeni bir adım bekliyor.

Tasarruf finansman şirketleriyle ilgili düzenlemenin Meclis'ten ittifakla geçtiğini hatırlatan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, şimdi sisteme yeni ürün ve enstrümanların eklenmesi gerektiğini söyledi. Akbal, "Çeyiz veya eğitim paketleri olabilir. Arsa satışı da sisteme dahil edilebilir" dedi. Akbal ayrıca tazarruf finansman yoluyla 'hac peketi' de olabileceğini belirterek bunun Malezya'da denendiğini, insanların 5 yılın sonunda tasarrufla hacca gittiğini anlattı. Akbal 'sosyal konut' satışında tasarruf finansman şirketlerinin rolüne de dikkat çekerek sektörün yaklaşık 50 milyar TL'lik bir büyüklüğü olduğunu ve 400 bine yakın katılımcının sistemden yararlandığını kaydetti.

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Akbal, "Yeni ürün ve enstrümanlarla sektörün büyümesi için çalışacağız. Sektörün yanı sıra yine kamu otoritelerinin de sektörümüz için indirim, teşvik ve destek gibi katma değer sağlayacak adımlar atması gerekiyor. Böylece sisteme daha çok ihtiyaç sahibi katılarak gerek duyduğu finansmanla ev ya da otomobil ihtiyacını karşılayabilir. Bu durumun etkisi sektörümüze büyüme ve ülke ekonomisinin çarklarına hareket olarak da yansıyabilir" ifadelerini kullandı. TMSF tarafından kapanan şirketlerin 44 bin müşterisinin, 6 tasarruf finansman şirketine devredildiğini ve mağduriyetin giderildiğini anlatan Akbal, kendilerinin de 15 bin müşteriyi devraldıklarını anlattı.

Kaynak: Akşam .