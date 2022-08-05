Zika virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Zika virüsünün belirtileri nelerdir? Zika hastalığının tedavisi var mı?

Zika virüsü nedir ve nasıl bulaşır? Dünyayı tehdit eden virüslerin adı değişse de, çıkarmış oldukları problem ve bedende meydana getirdiği harabiyet değişmiyor. Kovid-19, maymun çiçeği derken gündeme zika virüsü geldi. Peki ama zika nedir ve nerede görüldü? Zika virüsünün belirtileri nelerdir? Zika hastalığının tedavisi var mı? Yanıtı haberin içeriğinde saklı!

Dünyayı tehdit eden virüslerin adı değişse de, çıkarmış oldukları problem ve bedende meydana getirdiği harabiyet değişmiyor. Kovid-19, maymun çiçeği derken gündeme zika virüsü geldi. Peki ama zika nedir ve nerede görüldü? Zika virüsünün belirtileri nelerdir? Zika hastalığının tedavisi var mı? Yanıtı haberin içeriğinde saklı!

Zika virüsü nedir ve nasıl bulaşır?

Zika virüsü (ZIKV), Flaviviridae virüs familyasının ve Flavivirus cinsinin bir üyesidir. İnsanlara sivrisineklerden ve cinsel yoldan geçtiği saptanmıştır.

Önceki dönemlerde maymunlarda görülen virüs, ilk kez Nijerya'da bir insanda görüldü.

Gebelerde Zika Virüsü Tehdidi!

Gebe kadınlara bulaştığında bebeklerde anomaliler görülmesine yol açar. Zika ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük olur ve beyin fonksiyonlarında bozukluklar olur.

Zika virüsü belirtileri nelerdir?

Virüse ilişkin elde edilen verilere göre; 1 hafta içerisinde kendini belli eden virüs, herkeste aynı semptomları göstermiyor.

Ateş

Baş ağrısı

Gözlerde kızarma

Kusma

Döküntü

Kas ve eklem ağrısıolarak kendini gösterebilir.

Zika hastalığının tedavisi var mı?

Zika hastalığının henüz kesin olarak tedavisi, ilavı veya korumayı sağlayan bir aşısı bulunamamıştır. Dolayısıyla de koruyucu önlemlere dikkat etmek, hastalıktan korunmanın önüne geçecektir.