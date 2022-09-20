Unutkanlığın dünyada yaygın bir hastalık olarak rastlandığına dikkat çeken Dr. Buğra Adil Buyrukçu, unutkanlığı tetikleyen faktörler, unutkanlık (alzaymır) tedavisi, unutkanlığa karşı sağlıklı beslenme tedbirlerine ilişkin detaylı değerlendirmede bulundu

Dr. Buyrukçu'nun “Unutkanlığa iyi gelen mucize besinler” başlıklı yazısı;

Yoğun çalışma temposu, şehir hayatının stresi, ailesel sorunlar ve gelecek kaygısı gibi birçok neden hafızamızı olumsuz etkileyerek, unutkanlığa neden olabiliyor.

Günümüzde her 10 kişiden 8'i günlük hayatında mutlaka unutkanlık yaşıyor. Ancak eğer unutkanlığınız yaşam kalitenizi olumsuz etkilemeye başladıysa, tekrar eden bir döngüye girdiyse, o zaman bu durumu ciddiye almalı ve tedavisini ihmal etmemelisiniz. Çünkü artık demans ve Alzheimer hastalığının görülme sıklığı giderek artıyor. Peki, unutkanlık ile nasıl savaşacağız? Hafızamızı güçlendirmeye yardımcı olan besinler nelerdir? Demans ve Alzheimer'a iyi gelen geleneksel tıp yöntemleri var mıdır? Gelin, bugün çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya başlayan ‘unutkanlığı' mercek altına alalım.

UNUTKANLIK NE ZAMAN HASTALIK HALİNE GELİR?

Günümüzde unutkanlık, her yaşta ortaya çıkabiliyor. Bugün 10 kişiye unutkanlık yaşayıp yaşamadıklarını sorduğunuz zaman 8'i ‘Evet' cevabını veriyor. Biz kendi içimizde çok fazla şeyi unuttuğumuzu düşünüyoruz. Ancak bunun nedeni gereksiz bilgilerin hafızamızın içine yer etmesine izin vermememizden kaynaklanıyor. Örnek vermek gerekirse, yeni tanıştığımız birinin ismini ya da akşam yapmamız gereken bir işi unutabiliriz. Aslında bu unutkanlık değil, bu dikkat eksikliği diye nitelendirdiğimiz bir durum. Unutkanlığın hastalık olabilmesi için belirli bir şeyi sürekli unutmamız gerekir. Mesela ocağa yemeği koydunuz ve unuttunuz. Bunda bir sorun yok. Ancak bir hafta içinde 3 veya 4 kez ocağa yemek koyduğunuzu unutursanız, bu bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bir kişiye demans hastalığı tanısı koyabilmemiz için kişinin normal yaşantısını sürdüremez hale gelmesi gerekir. Mesela faturalarını ödememeye başlar, uygun giyinmez, yemek yeme aktivitesini unutur ya da her zaman kullandığı yolları hatırlamaz. Bu gibi durumlarda artık hastalık meydana gelmiştir ve kişinin mutlaka bir hekime görünmesi gerekir.

UNUTKANLIĞI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Unutkanlık, insanların günlük yaşamını ve iş hayatını olumsuz etkileyebilen önemli bir sorundur. Unutkanlığın bir hormonal eksiklik olduğunu biliyoruz ama modern çağın yaşam koşulları, gelecek kaygısı, asosyal yaşam, stres, hareketsizlik, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, bilgisayar ve akıllı telefonların sık kullanılması, unutkanlığın en önemli nedenleri arasındadır. Beynimizin hafıza bölgesini yormazsak ve çaba göstermezsek, zamanla beynin hafıza kapasitesi azalır ve bilgiyi kayıt edemez hale gelir. Böylece unutkanlık ortaya çıkar. Hafızamızı bozan önemli faktörlerin başında bir de televizyon gelmektedir. Çünkü televizyon, düşünme yetimizi etkiliyor. Hafıza problemi yaşıyorsanız, kısıtlı şekilde televizyon izlemeye özen göstermelisiniz. Özellikle ileri yaşta hafızayı diri tutabilmek, demans ve Alzheimer riskini azaltabilmek için televizyon izlememek çok önemlidir. Unutkanlığı arttıran, demans yaratan ve Alzheimer'ı tetikleyen ana faktörlerden bir diğeri ise uyku problemleridir. 6 saatten az uyumak veya 8 saatten çok uyumak, unutkanlığı tetikler. Yoğun bir şekilde alkol ve uyuşturucu kullanmak, bilinçsiz yapılan diyetler, vitamin ve mineral eksiklikleri, inaktif bir yaşam ve bazı hastalıklar unutkanlığı artırır. Unutkanlık, her yaşta mutlaka ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Çünkü aşama aşama ilerleyen unutkanlık, son evresinde Alzheimer hastalığına dönüşebilir.

AKUPUNKTUR İLE ALZHEİMER TEDAVİSİ

Dünyada 24 milyon insan, demans rahatsızlığı ile uğraşıyor. Demansın yüzde 80 nedeni ise Alzheimer hastalığı. Hastalık, kişinin yakın zamanı unutmasıyla başlıyor ve yavaş yavaş ilerliyor. Bu seviye öyle bir boyuta geliyor ki, kişiler günlük yaşamsal aktivitelerini yapmayı unutuyor. Maalesef ki, günümüzde Alzheimer hastalığının tedavisi henüz bulunmuş değil. Bu nedenle Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatmak, hastaların yaşam kalitesini arttırmak için modern tıbbın yanı sıra devreye geleneksel ve tamamlayıcı tıpta giriyor. Bunların içinde en çok tercih edilen uygulama ise akupunktur tedavisi. Akupunktur, hastaların sözlü ve motor becerilerini artırarak, duygu durum ve bilişsel işlevleri geliştirilebiliyor. Ayrıca hastaların depresyon problemlerinin giderilmesinde de oldukça olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor.

SAĞLIKLI BESLENİN RİSKİ AZALTIN

Unutkanlık, dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğundan sağlıklı beslenmeyle de korunabilirsiniz. Çünkü beyin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde çalıştıran gıdaları tüketen kişilerin unutkanlık hastalığına yakalanma riski oldukça düşüktür. İşte unutkanlığa iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını geliştiren bazı besinler...

Zerdeçal: İçeriğinde antioksidan ve antienflamatuar (iltihap karşıtı) özellikler bulunduran zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasının yanı sıra beyinde yeni hücrelerin oluşmasını destekler ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Kabak çekirdeği: Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği, beyni serbest radikal hasarından korur. Günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

Ceviz: Hafızayı güçlendirme anlamında çok yararlıdır. Omega-3 yağ asidi açısından zengin olan ceviz, aynı zamanda E vitamini de içerir. Günde 3 tam ceviz tüketmek, size fayda sağlayacaktır.

Balık: Unutkanlık yaşamamak için haftada 3 kez omega-3 içeriği yüksek olan somon, sardalya, palamut, lüfer, hamsi, ton balığı, uskumru tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzheimer riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kırmızı Et: B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebepleri arasındadır. Hayvansal kaynaklarda yüksek oranda B12 vitamini bulunduğu için kırmızı et ve süt ürünleri tüketmeye özen gösterin.

Ispanak: Beyin ve zihin sağlığı açısından önemli bir besin olan ıspanak, içeriğinde A, B, C, E ve K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri içerir. Özellikle çiğ bir şekilde tüketildiğinde zihin sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Ispanağı salata şeklinde hazırlamanız iyi bir seçenek olacaktır.

Kaynak: Hürriyet