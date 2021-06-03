Udi hindi yağı korona virüse karşı korur mu? Udi hindi yağı fiyatı ne kadar?

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşlar hastalıktan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için organik ürünlere yönelmiş durumda. Udi hindi bitkisinden elde edilen Udi hindi yağına da ilgi son zamanlarda artmış durumda. Peki udi hindi yağı korona virüse karşı korur mu? Udi Hindi bitkisi doğal antibiyotik olarak biliniyor. Peki udi hindi yağı fiyatı ne kadar?

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşlar hastalıktan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için organik ürünlere yönelmiş durumda. Udi hindi bitkisinden elde edilen Udi hindi yağına da ilgi son zamanlarda artmış durumda. Peki udi hindi yağı korona virüse karşı korur mu? Udi Hindi bitkisi doğal antibiyotik olarak biliniyor. Peki udi hindi yağı fiyatı ne kadar?

Sosyal medyada satılı yasaklandığına dair haberlerden sonra binlerce kişi karara tepki göstermişti. Gelşmeler üzerine vatandaşlar Udi Hindi bitkisinin ve Udi Hindi yağının ne olduğunu hangi hastalıklara faydalasının olduğunu araştırmaya başladı.

Udi Hindi yağı yasaklandı mı?



Udi Hindi bitkisi nedir?

Malaya ve Hindistan adalarında sıkça rastlanan ve Asya ülkelerinin çoğunda bulunan udi hindi ağacı, yaz ve kış mevsimlerinde yaprak dökmeyen az bilinen bir bitkidir. Alternatif tıpta, koku ve güzellik ürünlerinde kullanılan udi hindi, güçlü bir mikrop öldürücüdür. Odunsu bir yapıda olan udi hindi yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan ve üst solunum yolları hastalıklarında doğrudan fayda sağlayan bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı koronavirüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi son dönemlerde aktarların gözde ürünü haline geldi.

Peygamber Efendimizin hadisi

Kust-i bahri veya udi hindi adıyla anılan bu bitki, doğal tedavi ilaçlarından biridir. Etkisi o kadar güçlüdür ki Kuran'da adı geçmektedir. Udi hindi, koku ve tıpta kullanılmaktadır. Tedavi edici özelliğine dair Peygamber Efendimizin “Tedavilerin en iyisi hacamat ve udi hindi ile tedavidir.” hadisi bulunmaktadır.

Doğu Asya'da yetişmektedir

Udi hindi veya diğer adıyla Kıtıl-Hindi adı verilen şifalı bitki Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilir. Yoğun olarak Çin'de görülmektedir. Her mevsim yaprakları bulunur ve mevsim geçişlerinden etkilenmez. Ülkemizde bu bitkinin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmaktır. Birazdan faydalarını sizinle paylaştığımızda artık sadece süs bitkisi olarak kalmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Çünkü udi hindi sizi baştan ayağa iyileştirici özelliğe sahiptir.

Udi hindi yağı fiyatı ne kadar?

Udi Hindi yağı aktarların en çok sattığı ürünlerin başında geliyor. Udi Hindi yağı internetten de satışı yapılıyor ve 100 gramı yaklaşık 150 lira ile 200 lira arasında satılıyor.

Udi Hindi faydaları nelerdir?

* Udi hindi tozu, bal ile karıştırılarak tüketildiğinde doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara karşı etkilidir.

* Vücuttaki mikropların atılmasını kolaylaştırır.

* Boğaz yolunu yumuşatarak boğaz ağrısı şikayetini hafifletir.

* Bal ile karıştırıldığında kuru öksürüğe iyi gelir. Balgam sökücü özelliği mevcuttur.

* Bademcik iltihabı başta olmak üzere, solunum yolunda meydana gelen iltihaplara karşı etkilidir.

* Burun tıkanıklığını giderir. Udi hindi bitkisiyle hazırlanan burun damlaları, tıkanıklığı kısa sürede giderir.

* Vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

* Mide ağrılarına karşı etkilidir. Ağrıları kısa sürede hafifletir.

* Hoş bir kokuya sahip olan udi hindi, ağız kokularını da giderir.

* Yorgunluğu gidererek daha enerjik olmanızı sağlar.

* Cilt hücrelerini yeniler. Maske olarak kullanıldığında leke ve ölü derileri yok eder.

* Strese karşı etkilidir. Stres yüzünden oluşan uykusuzluğu da giderir.

* Egzama ve yanık gibi durumlarda kullanılır. Cilt üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Udi Hindi nasıl kullanılır?

Toz halinde satılan udi hindi, kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Sabahları bir çay kaşığı udi hindi tozu ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp için. Akşamları ise bir yemek kaşığı bal ve bir çeyrek kaşığı zencefil karıştırılarak tüketilmelidir. Bu tarif üç gün boyunca düzenli uygulanırsa kuru öksürük ve balgam problemlerini giderir.

Koku için kullanmak isteyenler, udi hindinin ağaç kabuklarını almalıdır. Bu kabuklar yakıldığında tütsü olarak kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.