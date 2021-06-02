Udi Hindi yağı nedir? Udi Hindi yağı sosyal medyada TT oldu. Binlerce kişi #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile sosyal medya platformu Twiitter'dan binlerce paylaşım yaptı. Peki Udi Hindi nedir? Udi Hindi Yağı yasaklandı mı? Udi Hindi yağı faydaları nelerdir? Udi Hindi yağının yasaklanmamasını isteyen vatandaşlar Udi Hindi bitkisinden elde edilen yağın faydalarının oldukça fazla olduğunu belirtti. Peki Udi Hindi Yağı faydaları nelerdir? Udi Hindi Yağı hangi hastalıklara iyi geliyor? Udi Hindi Yağı korona virüse karşı etkili mi?

Udi Hindi yağı nedir? Udi Hindi yağı sosyal medyada TT oldu. Binlerce kişi #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile sosyal medya platformu Twiitter'dan binlerce paylaşım yaptı. Peki Udi Hindi nedir? Udi Hindi Yağı yasaklandı mı? Udi Hindi yağı faydaları nelerdir? Udi Hindi yağının yasaklanmamasını isteyen vatandaşlar Udi Hindi bitkisinden elde edilen yağın faydalarının oldukça fazla olduğunu belirtti. Peki Udi Hindi Yağı faydaları nelerdir? Udi Hindi Yağı hangi hastalıklara iyi geliyor? Udi Hindi Yağı korona virüse karşı etkili mi?

Sosyal medyada Udi Hindi yağının yasaklanacağı iddiaları üzerine binlerce kişi #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Payalımlardan sonra vatandaşların Udi Hindi bitkisi ve Udi Hindi Yağını merak etmeey başladı. Vatandaşlar Udi Hindi yağı nedir? Udi Hindi Yağı yasaklandı mı? Udi Hindi Yağı faydaları nelerdir? gibi soruları sormaya başladı. İşte Udi Hindi bitkisi ve Udi Hindi yağının faydaları...

Udi Hindi yağı nedir?

Udi Hindi yağı, Udi Hindi adı verilen Doğu Asya kökenli bir bitkiden elde eilen bir yağdır. Udi Hindi yağının birçok sağlık sorununa iyi geldiği iddia edilmektedir. Udi Hindi bitkisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır.

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin'de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür.Türkiye'de Udi Hindi'nin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmasıdır. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, birçok hastalığa iyi gelen eşsiz bir şifa deposu olma özelliğine sahiptir.

Udi Hindi faydaları nelerdir?

Sosyal medyada çokça konuşulmaya başlanan Udi Hindi bitkisinin faydaları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğinde udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon kullanılarak hazırlanan udi hindi yağı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir.

Vücuttan mikropların atılmasını sağlar: Bilinen en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olan Udi Hindi, düzenli bir şekilde kullanılması durumunda vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır.

İltihap ve enfeksiyonlara karşı faydalıdır: Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanır. Doğru miktarda tüketilmesi halinde Udi hindi tozu iltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.

Boğaz ağrısı ve burun akıntısına karşı etkili: Boğazı yumuşatması sebebiyle boğaz ağrılarına ve genel iltihaplanma durumlarında etkili olmaktadır. Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatabilir, burun akıntıları ve burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçebilirler.

Twitter'da #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile yapılan paylaşımlardan bazıları

"Peygamberimizin (sav) övdüğü ve kullanın dediği, kullanan herkesin fayda gördüğü doğal bir ürünn."

"Yeni Dünya Düzenine Alışmıyoruz ve Alışmayacağız."

"Yahu bir kere de şu colaları, cipsleri, jelibonları, marshmellovları toplatın be kardeşim! İnsanı hasta eden ne varsa serbest bu ülkede. Udi hindi yağı şifadır, insanlar kullandıkça şifa buluyor ilaç kullanmıyor. Bu yüzden yasaklamaya çalışıyorlar!"

"Rabbime şükürler olsun 2 yıldır çocuklarımla ne ilaç ne hastane görmedik. Udi hindi kozalak şurubu sirke her sorunumuza deva oldu elhamdülillah."

"3 senedir evimizin baş tacı. Her derdimize deva. Bu nasıl bir zihniyet aklım almıyor, her geçen gün yeni bir soytarılık. İnsanların şifa bulduğu bir nimeti yasaklamak, toplatmak ne demektir?"

"Kullandığımdan beri evime antibiyotik girmedi sebebi bu mu!!"

"İlaç sektörü rekabet edemediği şeyi yasaklatır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.