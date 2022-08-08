Türk mutfağının vazgeçilmezi tarçının faydaları nelerdir?

Birçok tatlı, sıcak ve soğuk içecekte yer alarak varlığını hemen hissettiren tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları saymakla bitmez. Sadece kokusuyla bile bulunduğu ortamı anında değiştiren tarçın, Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden. Birçok tatlı, sıcak ve soğuk içecekte hatta ana et yemeklerinde bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ruhsal açıdan da faydalı

Tarçın, geçmiş yıllarda yemekler ve tatlılarda kullanılan alternatif bir baharat çeşidi olarak bilinirken günümüzde faydaları keşfedilmiştir ve mutfağın baş köşesindeki yerini almıştır. Verdiği lezzetin yanı sıra fiziksel ve ruhsal açıdan da oldukça faydalıdır.

Düzenli olarak tarçın kullanıldığında, başta kanın pıhtılaşması olmak üzere, farklı ve bir o kadar da can sıkıcı hastalık durumlarının önüne geçilebilir. Nitekim tarçın çayı ve tarçın kabuğunu çiğ olarak tüketmeniz, midedeki ekşime ile fazla suyun tamamen yok olmasını sağlayacaktır.



Tarçının insan sağlığına faydaları

- Ciltteki bozuklukları düzeltir.

- Kolesterolü düşürür.

- Lösemi gibi tedavisi zor hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

- Kanın pıhtılaşmasını engeller.

- Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

- Mesanedeki iltihabı söktürür.

- Kas ağrılarını alır. Tarçın yağı ile yapılan masajların namı ülkeden ülkeye yayılmaktadır.

- Hafızayı güçlü tutar. Sınav öncesinde tarçın çayı tüketilmesi uzmanlar tarafından her fırsatta belirtilir.

- Sancılı adet dönemlerinin daha rahat geçirilmesini sağlar.

- Antidepresan özelliği sayesinde kişiye mutluluk hormonu aşılar. .