Tarçınlı su ile bir haftada beş kilo verin!

Tarçın yiyeceklere lezzet katan, en sevilen baharatlardan biridir. Yağları yakar, metabolizmayı hızlandırır. Bu yüzden tarçınlı su içerek fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? Tarçınlı su nasıl hazırlanır? Tarçınlı suyun ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Tarçın yağ yakma ve metabolizmayı hızlandırma etkisine sahiptir. Fakat bu etkiyi tarçını tatlıların üzerine döküp tükettiğinizde göremezsiniz. Keskin bir tada sahip olduğu için tarçını tek başına tüketmek zordur. Fakat onu suyla karıştırarak tükettiğinizde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Tarçınlı su diyeti nasıl yapılmalı?

Tarçına alerjiniz varsa vücudunuz bu diyete olumsuz tepkiler verecektir. Bu yüzden bu yöntemi uygulamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Bir su bardağı içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ilave edin ve bir cezveye koyarak ocağın üzerinde kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra afiyetle tüketin. Bu karışıma isteğe bağlı olarak defne yaprağı, karanfil veya elma dilimleri de ilave edebilirsiniz.

Karışımı sabah aç karnına veya akşam yatmadan önce bir bardak için. On beş gün bu uygulamayı yaptıktan sonra net sonuçlar alabilirsiniz. Fakat on beş gün dolunca tarçınlı su içmeyi bırakmanız gerekir. Aksi taktirde vücudunuza zarar verebilir.

Tarçınlı su içmenin vücuda ne gibi bir faydası var?

Tarçınlı su vücuttaki yağları yakar, yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini önler. Metabolizmaya hız kazandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçın bu yüzden diyabet hastalarına (şeker hastalığı) tavsiye edilmektedir. Tarçınlı su iştahı bastırır, kişiyi uzun süre tok tutar. Tatlı krizlerinin önüne geçmede de çok etkilidir. Anti bakteriyel özellikler taşıdığı için tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole fayda sağlar. Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene şifa olur. Serbest radikallerle savaşır ve vücutta kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır. Tarçınlı su anti bakteriyel özelliği sayesinde ağız hijyenini sağlar ve diş sağlığını korur. Boğaz ağrısına iyi gelir, öksürüğü geçirir. Ayrıca tarçınlı su adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarına bağlı olarak oluşan ağrıları da hafifletir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.