Soğan suyunun faydaları neler? Soğan suyu nasıl hazırlanır? Soğan suyunu kimler içemez?

Faydaları saymakla bitmeyen soğanın suyunun da içilebildiğini biliyor muydunuz? Son yıllarda değeri iyice anlaşılan soğan suyu nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyunu kimler içemez? Zararları nelerdir? Tüm soruların cevapları haberimizde...

Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen sağlık deposu soğanın faydaları saymakla bitmez. Alınacaklar listesinde hep ilk sıralardadır. Girmediği yemek neredeyse yoktur. Son yıllarda soğan suyunun da faydaları daha iyi anlaşılmaktadır.

Soğan suyunun faydaları nelerdir?

Öncelikle soğan suyu doğal bir antioksidandır. İltihabı önler, idrarı söktürür. Cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Bağırsaklardaki parazitler soğan suyu sayesinde yok olabilir. Kansere karşı da antioksidan ve koruyucudur. Kulak ağrısını dindirir. Mevsimsel griplere karşı bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri güçlendirir, kan şekerinin ve mide asidinin de dengelenmesini sağlar. Saç dökülmelerini azaltır. Kadınlık hormonunu arttırır, regli söktürmek için kullanılır.

Soğan suyu nasıl yapılır?

Kabuklarından ayırıp dört parçaya bölünen soğanlar kaynayan suyun içine atılır. Yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatılır. Soğanları süzgeç yardımıyla suyundan ayırın ve suyu soğumaya bırakın. Sabah ve akşam aç karnına ılık bir şekilde içilmesi önerilir. Yalnız uyaralım, çok iyi bir tada sahip olmayan soğan suyunu hızlıca içmeniz gerekir.

Soğan suyunu kimler içemez?

Kan şekeri değerleri normalin altında ve regl döneminde olanların soğan suyu tüketmesi tavsiye edilmez. Reglini düzene sokmak isteyen kişiler, dönemleri bittikten sonra bir hafta geçince kullanmalıdır.



Soğan suyunun zararları nelerdir?

Bu kadar vitamin deposu soğanın bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bazı ilaçlarla etkileşime girmesi nedeniyle etkileri azalabilir veya artabilir. Bu nedenle ilaç kullanırken soğan suyu tüketilmemesi önerilir. Mide rahatsızlıkları yaşanabilir. Midede şişkinlik ve gaz gibi rahatsız edici durumlar yaşanabilir. Ciltte kızarıklıklar da görülebilir.

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