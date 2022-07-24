Soğanın faydaları nelerdir? Soğan hangi hastalıklardan korur?

Soğanın faydaları neler,nelere iyi gelir? Arama motorunda en çok karşımıza çıkan konular arasında sofralarımızı renklendiren soğan sebzesi gelmekte.

Soğangiller ailesinden olan allium cinsine dahil olan bitki türüne soğan adı verilmektedir. Anavatanları Akdeniz ve Orta Asya'ya dayanan soğanlar daha çok oralarda yetiştirilmektedir. Hemen hemen her evde her sofrada bulunan şifalı besinin sağlığa olan faydaları da saymakla bitmez. Soğan hangi hastalıklardan korur? İşte tüm detaylar…

Hem lezzeti, hem sağlığa olan faydaları ile tam bir şifa deposu soğan sebzesi, içeriğinde demir, lif, potasyum, kükürt, B ve C vitamini bakımından zengin olması ile hastalıklara karşı koruyucu doğal bir antibiyotiktir. Soğan meyvesi mutfaklarda yemek yapımında kullanıldığı gibi ayrıca lekeleri gidermek için, boya kokusunu giderir ve doğal bir böcek savar olarak kullanılmaktadır.Soğan sebzesi hem taze soğan hem de kuru soğan olarak dört mevsim yetişebilen sebzeler arasında sayılabilmektedir.Soğanın besin değeri nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Soğanın zararları neler? İşte detaylar.

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Şifa deposu olan ve yemeklere verdiği lezzet ve keskin kokusu ile bilinen soğanın faydaları saymakla bitmez. Soğanın faydaları şu şekilde sıralanmaktadır;

Soğan sebzesi iltihaplanma ile mücadele eder. Ayrıcaiçeriğinde bulunan minarel ve vitaminler sayesinden kalp hastalıklarını önleyebilir ve kalp sağlığını korur.

Kansere karşı doğal bir koruyucudur.

Soğan sebzesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Soğan sebzesisindirim sistemini destekler ve korumaya yardımcı olur.

Sağlık dostu olan soğan sebzesi kemik sağlığını korumaya ve kemikleri güçlendirmeyi sağlar.

Ruh sağlığını dengeler.

Ödem söktürücü özelliği bulunur.

Kansızlığa iyi gelir

İştahsızlığa iyi gelir.

saç dökülmesini önleyebilir

Diş çürümesini ve diş eti rahatsızlıklarını giderir.

SOĞANIN ZARARLARI NELER?

Soğanın zararları neler? Şifa deposu olan soğan sebzesi sağlığa olan faydası saymakla bitmez. Faydaları olduğu gibi elbette zararları da mevcuttur. Bunlar;

Çok fazla ve aşırı soğan tüketimi sonucu hazımsızlığa veya mide ekşimesine neden olur. İçeriğinde bulunan kükürt sebebi ile fazla tüketimi sonrasında alerjik reaksiyonlar meydana gelir. Ayrıca hemoroit rahatsızlığı olan kişilerde kanamayı arttırabilir.

SOĞANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Sağlık deposu olan soğan sebzesinin kalorisi 30 kcal olarak bilinmektedir. Soğanın besin değeri; ise %88 karbonhidrat, %10 protein, %2 yağ içermektedir.