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TIMETURK / SAĞLIK / Sabahları yataktan kötü mü kalkıyorsunuz?

Sabahları yataktan kötü mü kalkıyorsunuz?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sabahları kötü uyananların şikayetlerini dikkate alan bir paylaşımda bulunarak önemli tavsiyelerde bulundu

2 Saat Önce
2022-03-19 18:02:10
Sabahları yataktan kötü mü kalkıyorsunuz?

Doç. Dr. Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında sabahları kötü bir ruh haliyle kalkanlara yönelik bazı tavsiyelerde bulundu.

Keskin, şu tavsiyeleri sıraladı:

Sabahları yataktan ölü gibi mi kalkıyorsun?

-Akşam kafeinini ve tatlıyı kes

-Yemeği erkene çek (sınır 18:30)

-Ekranları 22:00'dan sonra kapat

-Her gün 30 dk açık havada yürü

-Haftada 3 gün terleten egzersiz yap

-D vitaminin eksikse düzelt

sabahları-yatak .

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