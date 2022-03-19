Sabahları yataktan kötü mü kalkıyorsunuz?
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sabahları kötü uyananların şikayetlerini dikkate alan bir paylaşımda bulunarak önemli tavsiyelerde bulundu
2022-03-19 18:02:10
Doç. Dr. Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında sabahları kötü bir ruh haliyle kalkanlara yönelik bazı tavsiyelerde bulundu.
Keskin, şu tavsiyeleri sıraladı:
Sabahları yataktan ölü gibi mi kalkıyorsun?
-Akşam kafeinini ve tatlıyı kes
-Yemeği erkene çek (sınır 18:30)
-Ekranları 22:00'dan sonra kapat
-Her gün 30 dk açık havada yürü
-Haftada 3 gün terleten egzersiz yap
-D vitaminin eksikse düzelt
YORUMLAR (0)