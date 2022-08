Obezite ameliyatı sonrası neden kilo alınır? Nelere dikkat etmek gerekir?

Obezite ameliyatı sonrası neden kilo verilemiyor? Obezite ameliyatından sonra verilen kilolar neden geri alınıyor? Birçok kişinin obezite ameliyatı olmasına rağmen kilolarından neden kurtulamadığını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, bu dönemde yapılan yanlışları sıraladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup ek hastalığı olan (tansiyon, şeker veya uykuda solunum durması gibi) veya vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan kişilerin ‘morbid obez' olarak nitelendirildiğini belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Baki Yıldırım, obezite cerrahisi sonrası tekrar kilo almayı önleyecek önerilerde bulundu.



Ameliyat kararını heyet verir



Düzenli diyet sonrası kilo veremeyen obezite hastalarının, obezite cerrahisi adayı olduklarının altını çizen Doç. Dr. Yıldırım, “Obezite cerrahisi öncesi hastalar diyetisyen, endokrinoloji uzmanı, psikiyatri uzmanı ve genel cerrahi uzmanında oluşan bir heyet tarafından değerlendirilerek ameliyata karar verilir. Ameliyat sonrası yeterli kilo kaybını sağlamak ve bu kiloyu korumak için en önemli basamak hastaya hangi cerrahinin yapılacağına karar vermektir” şeklinde konuştu.



10'dan fazla yöntem uygulanabilir



Obezite cerrahisinde 10'dan fazla yöntem bulunduğunu işaret eden Doç. Dr. Yıldırım, “Şu an için en fazla kullanılan yöntemlerin başında halk arasında tüp mide olarak bilinen sleeve gastrektomi gelmektedir. Bu yöntemde mide dikey ekseninde boylu boyunca kesilerek 1,5 cm çapında bir tüp haline getirilir. Bu yöntem ile hastalarda ameliyat sonrasında 40-60 kilo civarında kilo kayıpları sağlanabilmektedir. Tekniğin hastaya sağladığı fayda hem midenin küçülmesi ile az gıda ile doyumun sağlaması hem de midenin açlık hormonu (ghrelin) salgılayan bölümü çıkartılmasına bağlı açlığın azalmasıdır” ifadelerini kullandı.



Kiloları geri döndüren yanlışlar



Hastaların en çok korktuğu konunun ameliyattan sonra yeterli kilo kaybı sağlayamamak veya verdiği kiloları geri almak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yıldırım, yeterli kilo verememenin ya da verilen kiloları geri almanın önemli sebeplerini şu şekilde sıraladı:

• “Birincisi, hastaya uygun cerrahi seçiminin yapılmamasıdır.

• İkincisi hastanın ameliyat sonrasında danışmalık alabileceği bir merkez olmamasıdır. Bunu açmak gerekirse; cerrahi sonrası hasta ameliyat olduğu merkezle veya doktorla tam bir uyum içerisinde olmalıdır. Hangi diyete ne zaman başlayacağı, hangi besinlere kaçıncı hafta geçeceği, ne kadar protein tüketeceği, he kadar karbonhidrat tüketeceği ve bir sorun ile karşılaştığında sonraki adımın ne olacağı konusunda ameliyat olduğu merkeze doğrudan ulaşım sağlayabilmelidir. Yani kısaca ameliyat sonrası takipleri düzenli yapılmalıdır.

• Üçüncü etken ise obezite cerrahisi uygulanan hasta bunun nihai bir sonuç değil, sadece bir kapıyı açan anahtar olduğu bilincinde olmalıdır. ‘Ben obezite ameliyatı oldum, artık istediğim her şeyi sınırsızca yiyip içebilirim' anlayışı yanlış bir anlayıştır. Obezite ameliyatı hastaya düzenli yeme alışkanlığı kazanmasında yardımcı bir etkendir. Hasta ameliyat sayesinde düzenli yeme alışkanlığını yaşam biçimi haline getirmelidir.”



Revizyon cerrahileri mümkün



Obezite ameliyatı sonrası geri kilo alımının yüzde 15-20 civarında olduğunu gösteren bazı araştırmaların mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, “Diğer taraftan da yüzde 80-85 hasta obezite ameliyat sonrası kilolarından kalıcı olarak kurtulmaktadır. Bu sizin ameliyat sonrası kendinize nasıl baktığınız ve cerrahınızla uyumunuza bağlıdır” dedi.



Doç. Dr. Yıldırım, “Obezite cerrahisi geçirmiş ve sonrasında tekrar kilo almış iseniz revizyon cerrahileri her zaman mümkündür. Unutmayın ki obezite ciddi bir sağlık problemidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.