Maymunlar öldürülüyordu! Maymun çiçeği hastalığının adı değişiyor

Maymun çiçeği hastalığının gündeme gelmesiyle hastalığın maymunlardan geçtiğini düşünen kişiler maymunları öldürmeye başlamıştı. Hastalığın adının değişmesi için kampanyalar yürütülüyordu. DSÖ konuyla ilgili ilk adımı attı. Öncelikle varyantların ismi değiştirildi. Artık ülke ismi kullanılmayacak.

Maalesef yine bilgisizlik binlerce canlının ölümüne neden oldu. Maymun çiçeği hastalığının adı nedeniyle hastalığın maymunlardan geçtiğine inananlar maymunlara saldırılar düzenledi. Bilim insanları virüsün insanlardan insanlara bulaştığını ve virüsün asıl kaynağı olan hayvanın bilinmediğini söylemesine rağmen değişen bir şey olmadı. Hayvanseverlerin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) çağrısı sonunda karşılık buldu. DSÖ, maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı.

Ülke isimlerinden vazgeçildi

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ismini 1958'de alan maymun çiçeğinin varyantlarının, virüsün yayıldığı bölgelere göre isimlendirildiği ve DSÖ uzmanlarının, dünya genelinde yayılan bir virüsün varyantlarına ülke ismi verilmemesi gerektiğine dair fikir birliğine vardığı bildirildi.

Tür I ve Tür II olarak değişti

Bu kapsamda maymun çiçeği türlerinin Roma rakamlarıyla sınıflandırılacağı, Kongo türünün Tür I ve Batı Afrika türünün ise Tür II olarak değiştirildiği kaydedildi.

Maymun çiçeği ismi de değişecek

Maymun çiçeği virüsünün mevcut isminin değiştirilmesi için de sürecin başlatıldığı, bu kapsamda virüsün yeni ismine dair tekliflerin, DSÖ'ye bağlı Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bundan sonra virüsler isimlendirilirken kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik alınganlık içerecek adların verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

DSÖ'nün verilerine göre, şimdiye kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakası görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi