Lyme hastalığı nedir? Lyme (laym) hastalığı belirtisi neler, tedavisi var mı?

Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı belirtisi neler, tedavisi var mı? Dünyanın en ünlü modellerinden birisi olan Bella Hadid bitkin ve zatıf görüntüsü ile dikkatleri çekmişti. Bella Hadid'in Lyme hastalığına yakalandığı açıklandı. Hastanede tedavi altına alınan genç modelin son hali herkesi şaşırttı. Lyme hastalığının ne olduğu ve belirtileri merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Lyme (laym) hakkında detaylar...

Son zamanların en popüler modelleri arasında gösterilen Bella Hadid'in son görüntüsü sevenlerini korkuttu. Zayıf görünmek için sağlıksız beslenen, günde 2 paket sigara içen ve enerji içecekkleriyle ayakta duran Bella Hadid tükenme noktasına geldi. Blog yazarı Perez Hilton'un iddiası üzerine gözler Bella Hadid'e çevrildi. Zayıf, bitkin görüntüsü ile dikkatleri çeken Bella Hadid Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı.

Lyme hastalığı nedir?

Bella Hadid, Lyme hastalığı nedeniyle hastaneye yattı. Bella Hadid lyme testi yaptırdığını da kanlı şırıngayı paylaşarak duyurdu.

Lyme hastalığı bir bakteri kaynaklı hastalıktır. Lyme hastalığı kenelerden geçer. Lyme hastalığı (Laym) veya Borreliosis, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.

Lyme (laym) hastalığı belirtisi neler,

Lyme hastalığ hastalığının belirtileri oldukça farklıdır ve kişiden kişiye değişebilir. Lyme hastalığı için teşhiste test yaptırılır. İlk belirtileri arasında kenenin ısırdığı yerde kızarıklıklar olur. Hastalığın gelişiminde en tanımlayıcı bulgu "boğa gözü döküntüsü (eritema migrans)" adı verilen cilt lezyonu olmakla birlikte her hastada bu döküntü izlenmez.

Lyme bakterisinin hedef organları arasında deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlar yer alır.

Hastalık ateş, yorgunluk, bulantı, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertleşmesi gibi bulgulara yol açar. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

Lyme hastalığı tedavisi var mı?

Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir.