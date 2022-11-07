ABD'li dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Britney Spears ailesiyle yaşadığı veraset davaları ile gündeme gelmişti. Özel hayatını yoluna koyan Britney Spears sosyal medyadan yaptığı açıklamada Victoria hastalığına yakalandığını açıkladı. Spears açıklamasında 'Beyniniz sonunda duruyor' dedi. Peki Victoria hastalığı nedir? Tedavisi var mı, belirtileri nedir? Victoria hastalığı ölümcül mü?

Bir zamanlara damgasını vuran pop yıldızı Britney Spears sosyal medya hesabından dans videosu paylaştı ve hastalığını açıkladı. Britney Spears 'Victoria' hastalığına yakalandığını açıkladı. Spears açıklamasında "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" dedi. Bu paylaşımın ardından Victoria hastalığının ne olduğu, belirtileri ve tedavisi de pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Victoria hastalığı tedavisi var mı

Pop yıldızı Spears hastalığı ile ilgili yaptığı paylaşımda tedavisinin olmadığından bahsetti. Spears “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” dedi.

Victoria hastalığı nedir?

Adı özel hayatı ile sıkça gündeme gelen Britney Spears bu kes hastalığı ile gündeme geldi. Britney Spears sosyal medyadan yaptığı paylaşımında hastalığına dair detayları açıkladı. Britney Spears “Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor. Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

Victoria hastalığı ölümcül mü?

Victoria hastalığı olarak da bilinen Tüberküloz tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip. Tüberküloz (TB) testi pozitif çıkan kişi sayısı 2021'de 10,6 milyon artarak yüzde 3,6 arttı.

Tüberküloz nedir?

Verem veya tüberküloz, bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalık. Halk arasında ince hastalık olarak da bilinir. Mycobacterium tuberculosis mikrobunun neden olduğu uzun seyirli ve granülomatöz karakterde bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Bulaşma yolu, çoğu zaman, bir tüberküloz hastasının çevreye tükürdüğü balgamı ya da öksürdüğünde saçılan basil yüklü damlacıklarla olur.

Tüberküloz birden fazla organda görülebilen bir enfeksiyon olmasına karşın, daha çok akciğerler ve akciğerlere ait mediastinal lenf bezlerinde gözlenir. Basil, aktif bir tüberküloz hastasından öksürük, hapşırık ya da diğer yollarla tükürük içerisinde havaya damlacık yoluyla saçılır ve havada asılı kalan partiküllerin alınmasıyla enfeksiyon yayılır. İki tür tüberküloz vardır: Primer tüberküloz ve Sekonder tüberküloz (reaktivasyon).