FDA'dan HER2-düşük meme kanseri yetişkin hastalar için fam-trastuzumab deruxtecan-nxki ilacına onay!

Ameliyat edilemeyen veya metastatik HER2-düşük meme kanseri olan yetişkin hastalar için fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (Enhertu, Daiichi Sankyo Inc.) adlı ilaç, FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayını aldı.

Bu durumdaki hastalarda Enhertu kullanılabilmesi için hastanın, metastatik meme kanseri için önceden kemoterapi almış veya adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) kemoterapiyi tamamladıktan sonraki altı ay içinde veya adjuvan kemoterapi sırasında hastalık nüksü (tekrarı) geliştirmiş olması şartları aranıyor.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ın kişisel web sitesinden ayrıntılarını paylaştığı çalışmada meme kanseri dokusu, patolog tarafından mikroskop altında incelenirken, özel immünohistokimyasal (İHK) boyamalarla, tümörün HER2 durumu tespit ediliyor. Özdoğan'ın verdiği bilgilere göre bu onaya kadar, sadece kesin pozitif (HER2 İHK 3+ veya FISH pozitif) hastalar için anti-HER2 akıllı ilaçlar onaylı idi.

Yaşam kaybında %36 azalma

DESTINY-Breast04 adlı çalışmasına, HER2 sonucu "düşük pozitif" olan (İHK 1+, İHK 2+ / FISH negatif) meme kanserli hastalar alındı.

Tümörleri HER2-düşük saptanan hastalar, tüm meme kanserli hastaların %50'sini oluşturduğu için, bu oldukça önemli bir onaydır.

18.4 aylık ortanca takip süresinden sonra,

Kemoterapi grubuyla karşılaştırıldığında, trastuzumab deruxtecan kolundaki hastalarda ilerleme riskinde %49 ve yaşam kaybında %36'lık bir azalma oldu.

Grup ayrıca daha uzun progresyonsuz sağkalım (10.1 aya karşı 5.4 ay) ve genel sağkalıma (23.9 aya karşı 17.5 ay) sahipti. .