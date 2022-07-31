Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?
Meme kanseri nedir? Meme kanserine ne iyi gelir? Meme kanseri belirtisi neler? Son zamanlarda ülkemizde ve Dünya’da yaygın bir şekilde görülen meme kanseri gündemde yer almakta. İstatistiklere göre Dünya genelinde 2020 yılında yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası bildirilmiştir. Meme kanseri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-07-31 14:42:03
Meme Kanseri Nedir?
Dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde görülen meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Bu kanser çeşidi meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanserinde en sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanserlerdir
Meme Kanseri Nedenleri
Toplumda yaygın bir sağlık sorunu olan meme kanseri hastalığına neden olan etkenler şu şekilde sıralanmakta:
- Emzirmemek
- İlk hamileliğini 30 yaşından sonra yaşamak,
- Aşırı alkol tüketmek
- Fazla kilolu olmak
- Menopozun etkilerini azaltmak için kullanılan östrojen hormonu
- 50 yaşın üzerinde olmak
- Alkol ve sigara kullanımı
- Aşırı kilo almak
- Genç yaşta maruz kalınan radyoterapi tedavisi
- Uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak
- Meme dokusunda yağ oranının az olması
- Birinci derece akrabada meme kanseri teşhisi gibi durumlar meme kanserine neden olan sebepler arasında yer almaktadır.
Meme Kanseri Belirtileri Ne?
- Memede ya da koltukaltında ele gelen kitle
- Meme başından akıntı
- Meme başında içe çekilme veya şekil bozukluğu
- Meme başı derisinde soyulma, kabuklanma.
- Meme cildinde yara veya kızarıklık
- Meme cildinde ödem, şişlik,
- Memede içe doğru çekintiler
- Hâlsizlik,
- Yorgunluk,
- Kilo kaybı.
- Memede yara, egzama, kabuklanma, çatlama,
- İki meme arasında ortaya çıkan asimetri gibi özellikler meme kanseri belirtileri arasında yer almaktadır.
Meme Kanserine İyi Gelen Besinler
- Koyu, yeşil, yapraklı sebzeler
- Biberler
- Domates
- Patlıcan
- Narenciye
- Havuçlar
- Brokoli
- Süs lahanası
- Balık tüketilmelidir.
- Sağlık dostu olan yeşil çayı düzenli bir şekilde tüketmeli.
YORUMLAR (0)