Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?

Meme kanseri nedir? Meme kanserine ne iyi gelir? Meme kanseri belirtisi neler? Son zamanlarda ülkemizde ve Dünya’da yaygın bir şekilde görülen meme kanseri gündemde yer almakta. İstatistiklere göre Dünya genelinde 2020 yılında yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası bildirilmiştir. Meme kanseri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Meme Kanseri Nedir?

Dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde görülen meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Bu kanser çeşidi meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanserinde en sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanserlerdir

Meme Kanseri Nedenleri

Toplumda yaygın bir sağlık sorunu olan meme kanseri hastalığına neden olan etkenler şu şekilde sıralanmakta:

Emzirmemek

İlk hamileliğini 30 yaşından sonra yaşamak,

Aşırı alkol tüketmek

Fazla kilolu olmak

Menopozun etkilerini azaltmak için kullanılan östrojen hormonu

50 yaşın üzerinde olmak

Alkol ve sigara kullanımı

Aşırı kilo almak

Genç yaşta maruz kalınan radyoterapi tedavisi

Uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak

Meme dokusunda yağ oranının az olması

Birinci derece akrabada meme kanseri teşhisi gibi durumlar meme kanserine neden olan sebepler arasında yer almaktadır.

Meme Kanseri Belirtileri Ne?

Memede ya da koltukaltında ele gelen kitle

Meme başından akıntı

Meme başında içe çekilme veya şekil bozukluğu

Meme başı derisinde soyulma, kabuklanma.

Meme cildinde yara veya kızarıklık

Meme cildinde ödem, şişlik,

Memede içe doğru çekintiler

Hâlsizlik,

Yorgunluk,

Kilo kaybı.

Memede yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

İki meme arasında ortaya çıkan asimetri gibi özellikler meme kanseri belirtileri arasında yer almaktadır.

Meme Kanserine İyi Gelen Besinler